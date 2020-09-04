Удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны в размере 1,2 млн рублей.

Сегодня во Владимире огласили приговор по делу сбитого на Нижней Дуброве 9-ти летнего мальчика. Заседание прошло в Ленинском районном суде. Об этом сообщает прокуратура по Владимирской области.Суд приговорил водителя к 1 году и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны в размере 1,2 млн рублей.Напомним, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Диму Куропаткина сбил 44-летний водитель шкоды. Долгое время Дима находился в коме. В июле он скончался в больнице. Мама Димы требует максимальный срок наказания для виновника ДТП. И в 3 миллиона рублей.