Заседание пройдет в Ленинском районном суде.

Сегодня состоится последнее слушание по делу сбитого на Нижней Дуброве 9-ти летнего мальчика. Заседание пройдет в Ленинском районном суде. Напомним, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Диму Куропаткина сбил 44-летний водитель шкоды. Долгое время Дима находился в коме. В июле он скончался в больнице. Мама Димы требует максимальный срок наказания для виновника ДТП. И в 3 миллиона рублей. Какой приговор вынесет сегодня суд - смотрите в выпусках Вестей.