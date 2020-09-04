Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о протестной активности в стране. Оппозиционер оценила сроки окончания митингов и забастовок.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о протестной активности в стране. Оппозиционер оценила сроки окончания митингов и забастовок.Политик отметила, что главная сила заключается в гражданах, которые каждый день выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие с действующим режимом. "Протесты никогда не прекратятся", – подчеркнула Светлана Тихановская.Оппозиционер добавила, что мысленно находится рядом с соотечественниками. Тихановская готова вернуться в Белоруссию в ближайшее время, как только поймет, что ее жизни и здоровью никто не угрожает.Также политик призналась, что ее смущает тесное сотрудничество президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она выразила надежду, что российские силовики не будут вмешиваться в ситуацию в стране.Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии длятся уже третью неделю. Политический кризис начался сразу после оглашения предварительных итогов выборов президента. Руководство обвинили в фальсификации результатов.17 Авг 2020 в 1:20 PDTВ середине августа объявила о создании Координационного совета оппозиции, куда вошли самые известные и авторитетные граждане страны. Цель организации – обеспечение мирного трансфера власти.Против участников комитета было возбуждено уголовное дело. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться со всеми, кто пытается разжечь ситуацию в стране.