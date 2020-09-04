В возрасте 95 лет ушел из жизни знаменитый авиаконструктор Александр Шенгардт, передает . Он принимал участие в создании самолетов, ставших заметными вехами в советском самолетостроении. ..

В возрасте 95 лет ушел из жизни знаменитый авиаконструктор Александр Шенгардт, передает . Он принимал участие в создании самолетов, ставших заметными вехами в советском самолетостроении. Речь идет как о гражданских, так и о военных моделях. Более того, Александр Шенгардт был главным конструктором первого отечественного пассажирского лайнера – Ту-154.