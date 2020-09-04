УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Морозова Дмитрия Викторовича, 1967 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Морозова Дмитрия Викторовича, 1967 года рождения, который 10 октября 2016 года выписался из медицинского учреждения в районе Текстильщики и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие с проседью, глаза светлые.Особые приметы: шрам на носу, залысины на лбу.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18