Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный устанавливают местонахождение пропавшего без вести Рамазанова Рашида Гусеновича...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный устанавливают местонахождение пропавшего без вести Рамазанова Рашида Гусеновича, 1995 года рождения, который 31 августа 2020 года ушел из дома на Дмитровском шоссе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18-20 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные.Одет: кроссовки белого цвета, спортивные штаны красного цвета с полосками белого цвета по бокам, футболка серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: +7 (499) 767-62-00, +7 (499) 767-62-09 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29