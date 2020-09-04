Александр Лукашенко затеял кадровые перестановки в Белоруссии, потому что перестал многим доверять. Так считает политолог Наталия Елисеева.

Александр Лукашенко затеял кадровые перестановки в Белоруссии, потому что перестал многим доверять. Так считает политолог Наталия Елисеева.3 сентября стало известно, что Александр Лукашенко отправил в отставку руководителя Совбеза Андрея Равкова. Также он лишил Валерия Вакульчика должности председателя КГБ. Президент решил, что это ведомство возглавит Иван Тертель.Учитывая происходящее в стране, эти увольнения говорят о потере доверия у Лукашенко, считает Наталия Елисеева. По мнению политолога, президент сомневался в работе Равкова и Вакульчика, поэтому заменил их на людей, которые относятся к действующей власти более лояльно.Елисеева отметила, что сейчас Лукашенко пытается подружиться с Россией. Очевидно, президенту не нужны люди, которые будут этому препятствовать.30 Авг 2020 в 10:24 PDTНапомним, в этот же день лидер Белоруссии встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которому . Также Лукашенко планирует в скором времени побеседовать с Владимиром Путиным. Ранее "Дни.ру" писали, .