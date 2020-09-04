Расследование уголовного дела продолжается

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Александрова. По версии следствия, ночью 1 сентября 2020 года 49-летний мужчина пришел в гости к обвиняемому. В ходе распития спиртного у друзейначалась перепалка и взаимные претензии.На фоне внезапной ссоры мужчина стал бить руками и ногами потерпевшего. Чтобы избежать тяжелых последствий гость попытался убежать. Но обвиняемый догнал потерпевшего, повалил его на землю и несколько раз бросил ему на голову бетонный блок. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба СУСледственногокомитетапо Владимирской области.