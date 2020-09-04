Убийство было совершено под воздействием алкоголя.

Как сообщает СУ Следственного комитета по Владимирской области, житель города Александрова 1990 года рождения в первый день учебного года решил выпить с другом 49 лет. Мужчина пришел в гости к молодому товарищу, и они стали выпивать. Постепепнно между ними возникла ссора, сначала они ограничились оскорблениями и претензиями. Но затем перепалка перешла в драку. Более молодой собутыльник начал бить гостя, нанося удары и руками, и ногами. Потерпевший попробовал убежать, но не успел. Хозяин квартиры догнал его, повалил, но это его не успокоило. Он взял бетонный блок и несколько раз бросил на голову мужчины. Пострадавший получил травмы черепа, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По ходатайству следователя, обвиняемый взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.