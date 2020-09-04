В момент пересчета денег в кафе зашли двое неизвестных, и неожиданно партнер забрал со стола портмоне с содержимым и выбежал на улицу...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем грабежа.В полицию с заявлением обратился 32-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что прибыл в Москву для совершения коммерческой сделки по покупке стройматериалов. В одном из кафе на Комсомольской площади он встретился с предполагаемым продавцом, имея при себе денежные средства для сделки. В момент пересчета денег в кафе зашли двое неизвестных, и неожиданно партнер забрал со стола портмоне с содержимым и выбежал на улицу. Незнакомцы в свою очередь стали задерживать заявителя, не пуская его к выходу, а затем скрылись сами. Материальный ущерб составил 1 миллион 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Земляной Вал задержали одного из подозреваемых – 29-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник прибыл в кафе якобы для заключения торговой сделки, но впоследствии при помощи сообщников открыто похитил у заявителя деньги.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60