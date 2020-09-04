Нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и готовить шашлыки. В Гусь-Хрустальном и Собинском районах вводят особый противопожарный режим. Там установилась сухая и тёплая погода, а

Нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и готовить шашлыки. В Гусь-Хрустальном и Собинском районах вводят особый противопожарный режим. Там установилась сухая и тёплая погода, а значит в выходные, когда люди потянутся на природу, особенно высок риск возникновения пожаров. Об этом сообщают в региональном МЧС. На остальной территории Владимирской области ситуации поспокойнее. Юрий Арбузов,