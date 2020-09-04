В течение выходных сохранится высокий – четвёртый – класс пожарной опасности.

По прогнозу владимирских метеорологов, в связи с установившейся сухой погодой на территории Гусь-Хрустального района в течение выходных сохранится высокий – четвёртый – класс пожарной опасности. На остальной территории области - третий класс.В связи с этим на территории Гусь-Хрустального района введён особый противопожарный режим.В рамках режима ограничено посещение гражданами лесов, запрещено разведение костров, сжигание мусора, приготовление шашлыков.Также для граждан увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: на частных лиц – от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.Отметим, что с начала года на территории региона зарегистрировано 57 очагов природных пожаров на общей площади более 52 гектаров. Причина возникновения подавляющего числа пожаров – это неосторожное обращение с огнём человека.