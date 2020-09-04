Это особенно актуально, учитывая начавшийся учебный год. По тротуару передвигаются школьники.

Темных участков во Владимире стало меньше. На улице Центральной в микрорайоне Коммунар по многочисленным просьбам жителям установлены дополнительные опоры и уличные фонари. Это особенно актуально, учитывая начавшийся учебный год. По тротуару передвигаются школьники. Фонари уже подключены.Николай Питиримов, депутат владимирского горсовета: «Безопасность пешеходов, особенно в ночное время, и в особенности, детей, очень важна. Очень многие жители обращались ко мне с вопросами освещения данной дорожки и перехода».