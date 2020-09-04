Используя клиентскую базу, она неоднократно составляла фиктивные договоры займа

Местная жительница работала специалистом по микрофинансовым операциям структурного подразделения пункта выдачи займов «Займы до получки» ООО «МКК «Капитал-И». В течение 2019 года злоумышленница неоднократно похищала денежные средства, внесенные клиентами для погашения ранее полученных займов. Кроме того, используя клиентскую базу, она неоднократно составляла фиктивные договоры займа и тем самым забирала себе денежные средства из кассы общества.Суд назначил ковровчанке наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.