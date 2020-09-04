Обнаружены и изъяты свыше шести тысяч единиц цифровой техники и аксессуаров, которые, согласно исследованию, являются контрафактной продукцией и муляжами.

«Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.По предварительным данным, злоумышленники закупали за рубежом поддельные смартфоны, смарт-часы и аксессуары, маркированные товарным знаком известного производителя. Подделки реализовывали на одном из столичных рынков электроники, а также через интернет-магазин.Следователем УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейскими проведены обыски в складском помещении и павильонах торгового комплекса. Обнаружены и изъяты свыше шести тысяч единиц цифровой техники и аксессуаров, которые, согласно исследованию, являются контрафактной продукцией и муляжами. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила около 9 миллионов рублей.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк