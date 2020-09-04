Готовы работать в новых условиях. 1 сентября учебный год начался не только в городских школах. Образовательные учреждения на селе тоже возобновили работу в привычном очном режиме с

Готовы работать в новых условиях. 1 сентября учебный год начался не только в городских школах. Образовательные учреждения на селе тоже возобновили работу в привычном очном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. ( Cудогодский район ) В школе посёлка Красный Богатырь Судогодского района — 164 ученика. При входе есть дезинфицирующие средства, всем измеряют температуру, помещения обрабатывают.