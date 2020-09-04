На эти средства реализовали 70 инвестиционных проектов, в стадии реализации находятся ещё 68 проектов.
- За первое полугодие 2020 года во Владимирской области реализовано 70 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства на общую сумму более 636 млн рублей. В стадии реализации находятся ещё 68 проектов почти на 3 млрд рублей, 49 из них будут закончены в этом году», – сообщил на своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.
В основном, развиваются проекты в сфере реконструкции, ремонта и модернизации сельхозпредприятий. Также строятся новые объекты, в том числе крупные. Так, в селе Шихобалово Юрьев-Польского района готовятся открыть большой животноводческий комплекс с коровником и телятником.
- За первое полугодие 2020 года во Владимирской области реализовано 70 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства на общую сумму более 636 млн рублей. В стадии реализации находятся ещё 68 проектов почти на 3 млрд рублей, 49 из них будут закончены в этом году», – сообщил на своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.
Он отметил, что инвестпроекты небольшие, но значимые для развития отрасли. Речь идёт в основном о реконструкции, ремонте и модернизации сельхозпредприятий. Кроме того, есть примеры строительства новых объектов. Так, в селе Шихобалово Юрьев-Польского района строится большой животноводческий комплекс с коровником и телятником.
Константин Демидов напомнил, что в регионе оказывается широкий спектр мер поддержки сельхозтоваропроизводителям. Н
Во Владимирской области начинающим фермерам получают грантовую помощь в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области» нацпроекта «Предпринимательство», уже выдано 38 млн рублей. Поддерживаются и семейные животноводческие фермы.
В целом объём государственной поддержки на 2020 год в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области составляет 1,5 млрд рублей. Свыше 75 процентов годового лимита уже доведено до сельхозтоваропроизводителей региона.
Господдержку можно получить на стимулирование производства продукции растениеводства, молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержку молочного скотоводства, племенного животноводства и выращивания овощей защищённого грунта, производства мяса, товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала, закладку и уход за многолетними насаждениями, поддержку элитного семеноводства, ввод в оборот неиспользуемой пашни.