На эти средства реализовали 70 инвестиционных проектов, в стадии реализации находятся ещё 68 проектов.

- За первое полугодие 2020 года во Владимирской области реализовано 70 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства на общую сумму более 636 млн рублей. В стадии реализации находятся ещё 68 проектов почти на 3 млрд рублей, 49 из них будут закончены в этом году», – сообщил на своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.В основном, развиваются проекты в сфере реконструкции, ремонта и модернизации сельхозпредприятий. Также строятся новые объекты, в том числе крупные. Так, в селе Шихобалово Юрьев-Польского района готовятся открыть большой животноводческий комплекс с коровником и телятником.- За первое полугодие 2020 года во Владимирской области реализовано 70 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства на общую сумму более 636 млн рублей. В стадии реализации находятся ещё 68 проектов почти на 3 млрд рублей, 49 из них будут закончены в этом году», – сообщил на своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.Он отметил, что инвестпроекты небольшие, но значимые для развития отрасли. Речь идёт в основном о реконструкции, ремонте и модернизации сельхозпредприятий. Кроме того, есть примеры строительства новых объектов. Так, в селе Шихобалово Юрьев-Польского района строится большой животноводческий комплекс с коровником и телятником.Константин Демидов напомнил, что в регионе оказывается широкий спектр мер поддержки сельхозтоваропроизводителям. НВо Владимирской области начинающим фермерам получают грантовую помощь в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области» нацпроекта «Предпринимательство», уже выдано 38 млн рублей. Поддерживаются и семейные животноводческие фермы.В целом объём государственной поддержки на 2020 год в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области составляет 1,5 млрд рублей. Свыше 75 процентов годового лимита уже доведено до сельхозтоваропроизводителей региона.Господдержку можно получить на стимулирование производства продукции растениеводства, молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержку молочного скотоводства, племенного животноводства и выращивания овощей защищённого грунта, производства мяса, товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала, закладку и уход за многолетними насаждениями, поддержку элитного семеноводства, ввод в оборот неиспользуемой пашни.