Единственный на данный момент в регионе, оборудованный согласно последним требованиям ГИБДД.

В Судогде открыли автогородок. Единственный на данный момент в регионе, оборудованный согласно последним требованиям ГИБДД.Юлия Шувалова:Увлекательно и просто можно выучить правила дорожного движения в Автогородке. Здесь есть знаки, и машинки и светофоры. Освоить правила ПДД сможет каждый малыш.Главное, будущие водители с детства привыкают правильно вести себя на дороге. Не лихачить, не подрезать , уступать дорогу . Проект "Автогородок" задумывался давно, но осуществить его удалось только в этом году благодаря программе " Комфортная городская среда".Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района:Он предусмотрен для свободного посещения, но в определенные дни будет проходить анимационная программа. Много времени мы планируем посвятить работе с группами школьными и садовскими. Это такие целенаправленные занятия, как раз по обучению правилам дорожного движения.Первых детей в Автогородке встретили фиксики и три кота, они пригласили их поучаствовать в интересном квесте. Угадать транспорт, передать жезл, найти островок безопасности. Такая форма обучения поможет ребятам быстро выучить правила дорожного движения. Анастасия уже знает, на какой свет нужно переходить дорогу.Анастасия Гагарина:Красный обозначает стоп. Желтый подготовиться. А зеленый можно уже ехать и идти.Только здесь можно сесть за руль в 10 лет. Причем, маркам машин завидуют даже взрослые . Пожалуй , больше всех радуются юные инспекторы движения. Пока ПДД они изучали по книгам.Захар Фролов:Я учусь во 2 школе, команда ЮИД, мы изучаем дорожные знаки с Александрой Дмитриевной. Сегодня сюда пришли, тут будем изучать дорожные знаки и правила дорожного движения.Таких площадок во Владимирской области становится все больше. Популярностью пользуются и мобильные городки.Михаил Маслов, временно исполняющий обязанности начальника отдела пропаганды УГИБДД Владимирской области:По программе за последнее время количество мобильных автогородков достаточно серьезно увеличилось. Мобильные намного проще, они состоят из минимального количества знаков, светофорного объекта и разметки. Здесь же возможности как для обучения, так и образовательной практики очень большие.А опытные инспекторы уверены - уже совсем скоро ДТП в Судогде станет меньше. Если взрослые отвлекутся на дороге , дети подскажут.Юлия Шувалова, Семён Карпов. Вести-Владимир