Мужчина приставил к горлу несовершеннолетней нож и потребовал отдать ему деньги.

Молодой человек в целях хищения денежных средств напал в городе Вязники на 14-летнюю школьницу, которая шла в гости к своей подруге. Мужчина приставил к горлу несовершеннолетней нож и потребовал отдать ему деньги. Девочке удалось вырваться от подозреваемого и сфотографировать его. После того как она прибежала домой незамедлительно рассказала о случившемся матери своей подруги. Женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы и передала для поиска преступника снимки, сделанные потерпевшей.Сотрудники полиции по фотографии нашли нападавшего и задержали его. Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.