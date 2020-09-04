Во Владимире выявили сразу несколько точек незаконной продажи спиртного.

В день знаний активисты регионального отделения общероссийского народного фронта отправились за алкоголем. Они проверили более 50-ти магазинов Владимирской области. Там, где удавалось приобрести алкоголь - сохраняли чек и вызывали наряд полиции. Лидер антирейтинга - областной центр. Во Владимире выявили сразу несколько точек незаконной продажи спиртного. За несоблюдение закона предпринимателям грозит штраф от 100 тысяч рублей. Активисты ОНФ намерены продолжить проверки и дальше(!). Они сделают упор на магазины около учебных заведений.