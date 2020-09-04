А вот картофель уродился не слишком хорошо.

Уборочная компания во Владимирской области еще не завершена, но первые итоги уже можно подвести. Больше половины всех площадей зерновых и зернобобовых культур обмолочены на 51 тыс. га, это 60 процентов уборочной площади. В прошлом году зерном засевали на 10 тыс. га меньше. урожайность тоже увеличилась.- 171,2 тысяч тонн зерна намолочено. При этом средняя урожайность составляет 33,6 центнера на гектар, что на 10 центнеров зерна выше уровня прошлого года. При этом около 20 процентов от общего объёма произведённого зерна реализуется на зерноперерабатывающие предприятия области. Это зерно высокого качества, используемое на хлебокомбинатах», – рассказал директор Департамента сельского хозяйства Константин ДемидовКонстантин Демидов.А вот картошке нынешнее лето показалось неуютным. В нашей области есть крупные производители картофеля, которые поставляют овощи крупнейшим переработчикам. В этом году им пришлось нелегко. - Неблагоприятные погодные условия и фитофтороз. В личных подсобных хозяйствах много картофеля погибло, сельхозпредприятия смогли спасти урожай, но всё равно до уровня прошлого года – 85,5 тысяч тонн картофеля – мы не дотянемся. Ожидаем собрать 70 тысяч тонн, – отметил руководитель департамента.Но другие овощные культуры "вели себя хорошо", благодаря чему урожай овощей оказался на 4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. На селе продолжаются уборочные культуры и подготовка к зиме и следующему сезону.