«Знать, чтобы помнить». Это слоган всероссийской акции «Диктант Победы». К ней присоединилась и Владимирская область. У нас исторический диктант написали тысячи людей. В их числе и

«Знать, чтобы помнить». Это слоган всероссийской акции «Диктант Победы». К ней присоединилась и Владимирская область. У нас исторический диктант написали тысячи людей. В их числе и ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов. Он признался, что волнуется, как и все участники акции, но своим примером хочет показать, как важно знать историю своей родины и не позволять