Молочная и хлебопекарная промышленность - лидеры пищевой отрасли.

В этом году, не смотря на трудности самоизоляции, производство пищевой продукции во Владимирской области даже выросло. Об этом рассказал директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов. По его словам, индекс промышленного производства по всем организациям отрасли составил 110,5 процентов. Отгружено товаров собственного производства на 87 млрд рублей, что в действующих ценах на 10,4 процента больше уровня аналогичного периода 2019 года.- В какой-то степени сложная экономическая ситуация, связанная с коронавирусом, подтолкнула нашу пищевую промышленность к дальнейшему развитию, – отметил Константин Демидов.Больше всего подросло производство молока - 249,7 тыс. тонн, 104 процента к уровню прошлого года. Увеличение произошло в основном за счёт роста продуктивности стада: средний надой молока на одну корову за январь-июль составляет 4614 кг. Это очень хороший показатель, отметил Константин Демидов. Больше производят и творога, мороженого, сырных продуктов. А вот натурального сливочного масла и сыра делают даже меньше - спрос на дорогие молочные продукты меньше.Вырос выпуск и хлебобулочных, мучных кондитерских, макаронных изделий.Во Владимирской области работают крупные предприятия пищевой промышленности, которые поставляют большие объемы продукции в другие регионы и за рубеж. И в целом, 33-й регион экспортирует именно продукты пищевой промышленности, а это товары с высокой добавленной стоимостью.