Артисты Владимирской драмы представили «Молодую гвардию» группировке Вооруженных сил России.

Артисты Владимирской драмы выступили в Москве. В день окончания Второй мировой войны на Поклонной горе они показали спектакль "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева.Спектаклем завершился международный патриотический проект «От общей победы – к общему миру!» Напомним, с этой постановкой в течение двух лет актеры объездили всю страну, были в Луганске, Донецке, Сирии, где представили «Молодую гвардию» группировке Вооруженных сил России. За что артистам и директору театра Борису Гунину вручили удостоверения «ветеран боевых действий».Светлана Игнатова, пресс-атташе Владимирского областного драматического театра: «Спектакль приняли на "ура!". На самом спектакле присутствовали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Всем участникам спектакля, которые показывали спектакль в Сирии на базе Хмеймим для российских военных, вручили удостоверение участников боевых действий».