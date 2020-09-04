Более 400 преступлений и свыше 30 тысяч административных правонарушений в 2020 году раскрыли сотрудники региональных подразделений патрульно-постовой службы. Здравствуйте, товарищи! Здравия

Более 400 преступлений и свыше 30 тысяч административных правонарушений в 2020 году раскрыли сотрудники региональных подразделений патрульно-постовой службы. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ полковник! Сотрудники ППС отметили свой профессиональный праздник. Во Владимире особо отличившимся по службе, вручили грамоты и благодарности. Алексей Кардосо, зам. начальника регионального УМВД по охране общественного порядка: Вы своим ежедневным трудом и