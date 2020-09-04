на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 состоялся показ постановки Владимирского областного драматического театра.

Вчера в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 прошел спектакль Владимирского областного драматического театра «Молодая гвардия» по одноимённому роману А.А. Фадеева. Среди зрителей постановки был Губернатор Владимир Сипягин.Это далеко не первые гастроли спектакля, ставшего родоначальником международного патриотического проекта «Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас!». Благодаря этой акции в 2016-2018 годах спектакль Владимирского театра драмы был показан по всей России от Санкт-Петербурга – до Севастополя, от Москвы – до Владивостока, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Его посмотрели более 30 тысяч зрителей, в том числе моряки Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота – в Кронштадте, Тихоокеанского флота – во Владивостоке.В этот раз показ спектакля «Молодая гвардия» стал финалом международного патриотического проекта «От общей победы – к общему миру!» Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».- Искренние слова благодарности за впечатляющую постановку, за глубокое проникновение и в материал, и в сердца зрителей. Лучше о патриотизме и не сказать, – обратился Владимир Сипягин к творческому коллективу драмтеатра. – Я горжусь нашим областным драматическим театром! И в эти трудные времена мы будем вместе: обязательно решим вопросы, связанные с восстановлением театра после пожара, потому что это наша общая беда! И это одна из первоочередных задач, которую я держу на личном контроле.В рамках мероприятия состоялось вручение удостоверений «ветеран боевых действий» артистам и директору Владимирского областного драматического театра Борису Гунину за то, что в феврале прошлого года они представили спектакль «Молодая гвардия» группировке вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской арабской республике.