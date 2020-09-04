Из онлайна в оффлайн. Во Владимирской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности — подписал

Из онлайна в оффлайн. Во Владимирской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности — подписал губернатор. Владимир Сипягин даже поделился этим радостным событием с пользователями соцсетей. Правда есть ограничения: присутствие зрителей на спортивных мероприятиях возможно только если они проводятся на свежем воздухе. Владимир Сипягин, губернатор области: На