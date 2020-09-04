Из онлайна в оффлайн. Во Владимирской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности — подписал
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2020-vladimirskix-bolelshhikov-pustyat-na-sportivnye-meropriyatiya.html" target="_blank">Владимирских болельщиков пустят на спортивные мероприятия</a> - Из онлайна в оффлайн. Во Владимирской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности — подписал
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2020-vladimirskix-bolelshhikov-pustyat-na-sportivnye-meropriyatiya.html]Владимирских болельщиков пустят на спортивные мероприятия[/url] - Из онлайна в оффлайн. Во Владимирской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности — подписал