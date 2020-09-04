Какие средства выделяются на эти цели в 33 регионе и когда для поездки в деревню больше не нужен будет внедорожник?

В России в этом году будет построено и отремонтировано почти полмиллиона сельских дорог. Какие средства выделяются на эти цели в 33 регионе и когда для поездки в деревню больше не нужен будет внедорожник?Чем дальше от города - тем хуже дороги. Это неписанное правило действует практически в каждом регионе России. Одна из самых популярных тем, с которой жители области обращаются к нам на вестийный номер в вотсапе (+7-919-019-62-62)- конечно, сельские дороги. Так выглядит подъезд к деревне Шиклово Александровского района. Как говорят местные жители - в случае войны их захватят последними - здесь даже танки вязнут. Так почему же одна из главных российских проблем актуальна и по сей день, хотя на ремонт и строительство выделяются огромные средства?Николай Теняков, заместитель директора департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области: «Объём средств дорожного фонда, который предусмотрен на 21 год - более 6,3 миллиарда рублей. Неоднократно задают вопрос - достаточно ли их? Средства большие, но их не достаточно для содержания областных дорог и оказания мер поддержки органам местного самоуправления».Чтобы лучше представить себе соотношение цена-объём, достаточно знать, что ремонт 1 километра дороги обходится в среднем в 6 миллионов рублей.Николай Теняков, заместитель директора департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области: «Эти деньги, 6,3 млрд рублей - составляют около 15% необходимого объёма. По сути дела, поставлены задачи только к 24 году довести объём дорог регионального значения, которые будут соответствовать необходимым требованиям до уровня 51,4%».В этом году основной упор сделан на оказание помощи органам местного самоуправления в проектировании дорог, чтобы в следующем уже приступить к монтажу. Как это недавно произошло с участком Судогда-Чамерево. Не самой оживлённой, но незаменимой трассой. Другого пути для местных жителей в райцентр нет.- Там в конце деревни была вся разбитая, сейчас сделали неделю назад где-то и стало замечательно. Я сам просто живу в этой деревне. Ещё не хватает, конечно, вот там сделать и всё нормально будет.- Очень много больших машин ездит, была дорога вся разбитая, а сейчас конечно хорошо сделали.В прошлом году регион оказался в 10-ке лучших по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом за сезон можно отремонтировать около 55 километров сельских дорог. Это лишь 10% от необходимого объёма. Так что на вопрос жителей Шиклово - когда у них появится дорожная техника - пока ответить трудно.Дмитрий Горкин, Екатерина Таманова, Андрей Синягин, Александр Голубев, Семён Карпов«Вести-Владимир»