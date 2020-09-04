Выставка Связь времен объединит свыше 60 произведений иконописи, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных в России и Западной Европе в 16-20 веках.

5 сентября в Центре ИЗО открывается масштабная выставка «Связь времен. Шедевры из частных коллекций».Владимирцы смогут увидеть более 60 произведений иконописи, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных в России и Западной Европе в 16-20 веках. Это редкий, почти уникальный случай, когда в экспозиции одновременно участвуют иконы 18-гр-20-го веков, церковные древности и произведения русского авангарда. Многие из них являются поистине уникальными шедеврами, которые бережно хранились на протяжении столетий.Главный организатор выставки - Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров (МКААД). Первую выставку из цикла «Связь времен» они провели в городе Тарусе Калужской области. Владимир — второй пункт на карте этого проекта и заслужил эту честь своей славой древнего историко-культурного центра русской земли.Выставка продлится до 1 ноября.