Его изображение площадью 9 на 12 метров украсило стену дома на улице Лакина.

Во Владимире нарисовали, возможно, самый большой портрет Виктора Цоя в России. Его изображение площадью 9 на 12 метров украсило стену дома на улице Лакина.Там уже много лет проходят концерты. В этом году ровно 30 лет, как погиб легендарный музыкант. Автор портрета Московский художник Виталий Борисов, известно, что это его 1229-я работа. Выполнена по фотографии. Художник работал от руки, никаких шаблонов и набросков. Под портретом надпись из песни Виктора Цоя «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть». Работа длилась три дня.Михаил Капусткин: «Москвич, по приглашению, приехал к нам, чтобы вот сие искусство увековечить, и это будет самый большой Цой в России, мы обогнали даже северную пальмиру».