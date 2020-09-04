Иммунизация в мобильном комплексе проводится только для граждан, достигших 18 лет.

С 7 сентября во Владимире, в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус», стартует вакцинация против гриппа. Начиная с этого дня, все желающие смогут сделать прививку бесплатно. Вакцинация продлится по 18 октября включительно. Мобильный прививочный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 15.00.По информации пресс-службы администрации Владимирской области, иммунизация в мобильном комплексе проводится только для граждан, достигших 18 лет. Желающим вакцинироваться от гриппа необходимо иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Бесплатную прививку от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок можно также пройти в поликлинике по месту жительства.Владимирские эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Это острое инфекционное заболевание представляет большую опасность из-за развития серьёзных осложнений, особенно у детей до пяти лет, беременных, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.