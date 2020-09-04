Задержать подозреваемого полицейским помогли бдительные граждане.

Днем 30 августа в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что на улице Полины Осипенко областного центра неизвестный пытался похитить имущество у пожилого мужчины.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 83-летний потерпевший рассказал, что в момент, когда он отвлекся, незнакомый мужчина попытался похитить кошелек из кармана его пиджака. Пенсионер отреагировал на противоправные действия и злоумышленник не довел умысел до конца.На ситуацию обратили внимание прохожие, которые, проявив бдительность, сообщили о произошедшем в полицию и предприняли попытку удержать злоумышленника, однако последнему удалось убежать с места. Полицейским очевидцы смогли описать приметы фигуранта.Менее чем через час злоумышленник, 52-летний местный житель, был задержан участковым уполномоченным полиции при содействии граждан. В содеянном мужчина сознался.В настоящее время в отношении подозреваемого СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.