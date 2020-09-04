Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 196. Новых случаев заболевания — 32 в 11 муниципальных
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-437-letalnyx-isxodov-196.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 437, летальных исходов 196</a> - Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 196. Новых случаев заболевания — 32 в 11 муниципальных
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-437-letalnyx-isxodov-196.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 437, летальных исходов 196[/url] - Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 196. Новых случаев заболевания — 32 в 11 муниципальных