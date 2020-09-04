3 сентября – в нашей стране отметили День окончания Второй мировой войны. Во Владимирской области, как и по всей стране, провели акции и мероприятия, посвящённые событию. С утра на площади

3 сентября – в нашей стране отметили День окончания Второй мировой войны. Во Владимирской области, как и по всей стране, провели акции и мероприятия, посвящённые событию. С утра на площади Победы во Владимире к Вечному огню возложили венок и цветы — символы памяти и почитания сражавшихся и павших советских воинов. Елена Янина, председатель комитета по