4 сентября зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом

Во Владимирской области по данным за утро 4 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вчера было зарегистрировано 31 случай. Семь человек заболели во Владимире, шесть в Гусь-Хрустальном, четверо - в Муроме. В общей сложности, с начала эпидемии, во Владимирской области зарегистрировано 6437 случаев заболевания, из них 1096 - в г. Владимире, 927 сл. в Гусь-Хрустальном, 686 сл. в Петушинском.Все больные находятся под медицинским наблюдением, как и контактные лица.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.