В условиях пандемии для граждан старше 65 лет до 20 сентября продлевается срок действия ограничительных мер.

Во Владимирской области продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста. Соответствующие изменения в Указ внес глава региона.В условиях пандемии для граждан старше 65 лет до 20 сентября продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции.Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина, аптеки.