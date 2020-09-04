Семейная пара, несмотря на предписания, неоднократно покидала место своего жительства, создавая угрозу заражения других граждан.

Семейная пара с подтвержденнымдиагнозы «COVID-19» были отправлены в изоляцию домой на 14 дней, где должны были находиться под непрерывным медицинским наблюдением, как постановил главный санитарный врач по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам.Но семейная пара, несмотря на предписания, неоднократно покидала место своего жительства, создавая угрозу заражения других граждан. Суд с учетом ее имущественного положения и ее семьи, отсутствия других доходов кроме пенсии, предоставил женщине рассрочку уплаты административного штрафа на 3 месяца, с ежемесячной уплатой равными частями по 5 000 рублей, начиная со дня вступления постановления в законную силу.