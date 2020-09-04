По последним данным, индекс промышленного производства по всем организациям отрасли составил 110,5 процентов.

Во Владимирской области отмечается увеличение производства пищевых продуктов. По последним данным, индекс промышленного производства по всем организациям отрасли составил 110,5 процентов. Отгружено товаров собственного производства на 87 млрд рублей, что в действующих ценах на 10,4 процента больше уровня аналогичного периода 2019 года. Эти данные озвучил на своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.По данным за 7 месяцев текущего года валовое производство молока составило 249,7 тыс. тонн (104 процента к уровню прошлого года). Увеличение произошло в основном за счёт роста продуктивности стада: средний надой молока на одну корову за январь-июль составляет 4614 кг.Рост отмечается и по молочной продукции: в частности, по творогу, сырным продуктам, питьевому молоку и мороженому. Но есть и позиции, демонстрирующие снижение показателей – самое большое «падение» у сливочного масла и сыра.Увеличение выпуска фиксируется по хлебобулочным и мучным кондитерским изделиям. Растут объёмы производства макаронных изделий.В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК Владимирской области» для нашей области установлен план экспорта на текущий год в размере 144 млн долларов. На конец августа этот показатель уже составил 96,5 млн долларов, или 67 процентов от годового плана. А значит, есть возможности и выполнить, и перевыполнить план.