Приглашаются к участию в конкурсе выпускники высших и средних учебных заведений.

Внимание! ИДЁТ приём работ на Конкурс! Успейте разместить материалы! Тринадцатый Международный конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных продуктов "1С"Приглашаются к участию в конкурсе выпускники высших и средних учебных заведений, выпускная квалификационная работа которых выполнена с использованием программных продуктов "1С:Предприятие 8".На конкурс могут быть представлены выпускные квалификационные работы (ВКР), защищенные с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г.Студенты регистрируются для участия в конкурсе, заполнив анкету на сайте фирмы "1С". Прием работ до 15 сентября 2020 г.На конкурс принимаются работы как по ИТ-специальностям, так и по другим специальностям (бухгалтерский учет, менеджмент, управление человеческими ресурсами и др.). Главное условие – использование технологий 1С в ВКР.ВСЕ конкурсанты (и студенты, и научные руководители) получают Диплом участника конкурса.Конкурс проходит в несколько туров: региональный, федеральный, заключительный. Итоги конкурса будут объявлены в ноябре 2020 года.Для награждения победителей выделен специальный призовой фонд:Федеральный турЗаключительный турI место – по 100 000 руб.I место – по 300 000 руб.II место – по 60 000 руб.II место – по 200 000 руб.III место – по 40 000 руб.III место – по 100 000 руб.Награды выплачиваются как студенту, так и руководителю дипломного проекта.