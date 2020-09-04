Судебной коллегией по уголовным делам приговор Меленковского районного суда был отменен в связи с несоответствием выводов суда.

Судебной коллегией по уголовным делам приговор Меленковского районного суда был отменен в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. Осужденного по делу об убийстве 14- летнего подростка, отпустили на свободу.Напомним, благодаря совместным действиям УМВД России по Владимирской области и СК РФ в одном из сёл Меленковского района задержан житель города Мурома, подозреваемый в убийстве подростка.Следствием установлено, что 01 июня 2019 года в селе Денятино Меленковского района в местном Доме культуры и отдыха проводилась дискотека. Около часа ночи 02 июня между участниками дискотеки - 20-летним парнем и 14-летним подростком произошел конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку.В ходе драки подозреваемый нанес несовершеннолетнему ножевое ранение, в результате которого подросток умер на месте преступления.