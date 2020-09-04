На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 4 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 4 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (7 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Муромском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6437 случаев заболевания (1096 сл. в г. Владимире, 927 сл. в Гусь-Хрустальном, 686 сл. в Петушинском, 608 сл. о. Муром, 564 сл. в Ковровском, 476 сл. в Александровском, 337 сл. в Вязниковском, 314 сл. в Собинском, 300 сл. в Юрьев-Польском, 217 сл. в Кольчугинском, 197 сл. в Меленковском, 163 сл. в Судогодском, 143 сл. в Киржачском, 121 сл. в Суздальском, 84 сл. в Камешковском, 69 сл. в Селивановском, 68 сл. в Гороховецком, 67 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.