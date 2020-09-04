На трассе во время Гран-при Москвы потерял сознание 22-летний велогонщик Павел Свешников, передает . На носилках его отнесли в прибившую на место машину реанимации, однако врачи оказались ..

На трассе во время Гран-при Москвы потерял сознание 22-летний велогонщик Павел Свешников, передает . На носилках его отнесли в прибившую на место машину реанимации, однако врачи оказались бессильны – молодой спортсмен скончался. Тренер сборной России Владимир Кирильцев рассказал, что до этого он на здоровье не жаловался. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.