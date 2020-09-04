В уголовном деле о сбитом на пешеходном переходе ребенке поставлена точка. Во Владимире завершился судебный процесс над водителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина. Обвиняемый признал
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2020-voditel-smirilsya-s-prigovorom-obshhestvennost-xotela-chtoby-ya-sidel-nu-znachit-budem-sidet.html" target="_blank">Водитель смирился с приговором: «Общественность хотела, чтобы я сидел. Ну, значит, будем сидеть»</a> - В уголовном деле о сбитом на пешеходном переходе ребенке поставлена точка. Во Владимире завершился судебный процесс над водителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина. Обвиняемый признал
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2020-voditel-smirilsya-s-prigovorom-obshhestvennost-xotela-chtoby-ya-sidel-nu-znachit-budem-sidet.html]Водитель смирился с приговором: «Общественность хотела, чтобы я сидел. Ну, значит, будем сидеть»[/url] - В уголовном деле о сбитом на пешеходном переходе ребенке поставлена точка. Во Владимире завершился судебный процесс над водителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина. Обвиняемый признал