В уголовном деле о сбитом на пешеходном переходе ребенке поставлена точка. Во Владимире завершился судебный процесс над водителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина. Обвиняемый признал

В уголовном деле о сбитом на пешеходном переходе ребенке поставлена точка. Во Владимире завершился судебный процесс над водителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина. Обвиняемый признал вину полностью и настоял на рассмотрении дела в особом порядке. В последнем слове Юрий Ерёмичев, сам многодетный отец, просил суд не назначать ему наказание в виде лишения свободы. А также извинился