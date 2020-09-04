Юрий Ерёмичев признал вину в полном объёме и попросил рассматривать его дело в особом порядке. Гособвинение настаивало на реальном сроке. По мнению прокуратуры, водитель не принял мер к

Юрий Ерёмичев признал вину в полном объёме и попросил рассматривать его дело в особом порядке. Гособвинение настаивало на реальном сроке. По мнению прокуратуры, водитель не принял мер к снижению скорости и не пропустил мальчика, в результате чего произошло ДТП. 9-летнему Диме Куропаткину были причинены телесные повреждения в виде тяжёлой травмы головы и грудной клетки. Мальчик