Юрий Ерёмичев признал вину в полном объёме и попросил рассматривать его дело в особом порядке. Гособвинение настаивало на реальном сроке. По мнению прокуратуры, водитель не принял мер к
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2020-voditelya-sbivshego-malchika-na-nizhnej-dubrove-prigovorili-k-kolonii-poseleniyu.html" target="_blank">Водителя, сбившего мальчика на Нижней Дуброве, приговорили к колонии-поселению</a> - Юрий Ерёмичев признал вину в полном объёме и попросил рассматривать его дело в особом порядке. Гособвинение настаивало на реальном сроке. По мнению прокуратуры, водитель не принял мер к
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2020-voditelya-sbivshego-malchika-na-nizhnej-dubrove-prigovorili-k-kolonii-poseleniyu.html]Водителя, сбившего мальчика на Нижней Дуброве, приговорили к колонии-поселению[/url] - Юрий Ерёмичев признал вину в полном объёме и попросил рассматривать его дело в особом порядке. Гособвинение настаивало на реальном сроке. По мнению прокуратуры, водитель не принял мер к