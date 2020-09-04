"Муромский завод трубопроводной арматуры" получит льготный заем на 139 миллионов рублей.

Впервые на территории Владимирской области участник национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" получит льготный заем на 139 миллионов рублей. Им стал "Муромский завод трубопроводной арматуры".Уже более года "Муромский завод трубопроводной арматуры" участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". За это время им удалось добиться немалых успехов.Сейчас на участке производства ДУ-400 могут выпускать 50 таких задвижек в месяц. Хотя раньше целью ставили всего 25. Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе с экспертами федерального центра компетенций.Игорь Дригуля, исполнительный директор ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»: «Очень много узнали для себя, о нашем предприятии, как это ни странно. О том, какие есть у нас возможности: для увеличения производительности труда, для увлечения объема выпуска продукции».Главная цель проекта - увеличить производительность труда на производстве. Эксперты проводят анализ, составляют схемы и диаграммы. На них наглядно видно - как уменьшить время создания той или иной детали. Для этого на предприятии мобилизуются только его внутренние ресурсы. Например, на муромском заводе к производству привлекли трофейный станок еще 1943 года выпуска. И он успешно работает. Такие изменения принесли свои плоды. Увеличилось число производимой продукции, высвободились дополнительные площади. Кроме того, удалось сэкономить 7 миллионов рублей - их потратят на новое оборудование.Павел Фомин, региональный представитель ФЦК по Владимирской области: «Цели проекта мы ставим себе очень амбициозные. Это снижение времени протекания процесса незавершенного производства минимум на 40%, и выработки в потоки минимум на 30%. На этом этапе федеральный центр компетенций оказывает предприятию 80% поддержки, следующие три месяца предприятие уже реализует план мероприятий по достижению целевого потока, а мы уже оказываем 20% поддержки».Эксперты национального проекта не сами исправляют ошибки в организации производства, а учат этому работников и руководство завода. Нацпрограмма охватывает 5 базовых отраслей экономики: промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, строительство и сферу транспорта. В рамках проекта также предоставляется возможность получения льготного займа на модернизацию производства в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет под 1% годовых.Александр Ярошевский, директор департамента экономического развития Владимирской области: «Перед предприятием возникает задача приобретения оборудования и внедрения каких-то цифровых технологий. Это требует определенного финансирования. Фондом развития промышленности Российской Федерации предусмотрена программа на обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда и получение займа».Региональный центр компетенций не собирается заканчивать свою работу после завершения национального проекта в 2024 году. В планах сделать проект доступным для всех предприятий - даже с небольшим оборотом.Екатерина Таманова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»