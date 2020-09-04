Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Вязниковского района. Он подозревается в убийстве. Сообщили в региональном Следственном комитете.По версии следствия, 3 сентября мужчины распивали спиртные напитки. Потерпевший оскорбил ранее судимого подозреваемого. И тот нанес один удар ножом в сердце 50-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.