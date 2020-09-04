Молодой человек, угрожая ножом, похитил деньги у школьницы.

2 сентября 2020 года в дневное время в ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о том, что у несовершеннолетней местной жительницы похищены деньги.На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и наряды наружных служб, осуществляющих охрану общественного порядка.Потерпевшая пояснила, что неизвестный молодой человек, угрожая ножом, похитил деньги и скрылся в неизвестном направлении. Школьница успела сфотографировать нападавшего.Полицейские, изучив фото, приступили к поисками подозреваемого.Менее, чем через час по подозрению в совершении противоправных действий сотрудники патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц Вязников задержали 20-летнего ранее судимого молодого человека.В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что деньги ему были нужны для покупки спиртного.В настоящее время в отношении фигуранта следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.