Украинский президент Владимир Зеленский не раз нарушал дипломатический этикет, выбирая для встречи с коллегами неуместные наряды. Такое заявление сделала руководитель Etiquette School Наталья Адаменко.

Украинский президент Владимир Зеленский не раз нарушал дипломатический этикет, выбирая для встречи с коллегами неуместные наряды. Такое заявление сделала руководитель Etiquette School Наталья Адаменко.По словам эксперта, на дипломатическом уровне играет роль каждая мелочь. Политик должен выглядеть безупречно на официальных мероприятиях. Адаменко добавила, что есть вещи, которые упрощаются в протоколе, но подменять свободу бескультурьем нельзя.Эксперт вспомнила несколько ярких случаев нарушения Владимиром Зеленским этикета. В начале своего правления политик появился на встрече с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами. Такой внешний вид недопустим, сообщает "Эхо Киева".Адаменко призвала не сравнивать его с бывшим главой США Бараком Обамой, который носил на мероприятиях рубашки с закатанными рукавами. Эксперт уточнила, что одежда экс-президента Америки была "ослепительной белизны". Кроме того, он появлялся в таком виде только на встрече с подчиненными.19 Авг 2020 в 4:33 PDTТакже специалисту не понравился образ, который выбрал для беседы с японскими дипломатами. Он предстал перед восточными партнерами в джинсах и бейсболке. "Японцы только недавно за руку научились здороваться с европейцами, а тут такой шок", – подчеркнула Адаменко.