Ведём войну за свой собственный двор. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители дома номер 14 «А» на улице Труда. Несколько лет назад в здание по соседству въехала коммерческая

Ведём войну за свой собственный двор. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители дома номер 14 «А» на улице Труда. Несколько лет назад в здание по соседству въехала коммерческая фирма. С тех пор люди потеряли покой. ( ул. Труда ) Грузовые авто и легковушки подъезжали к этой организации с самого утра. Все бы ничего, но