Участница Comedy Woman рассказала о романе с коллегой по цеху. С возлюбленным 36-летняя Надежда Сысоева познакомилась на съемках юмористического шоу.

Участница Comedy Woman рассказала о романе с коллегой поцеху. С возлюбленным 36-летняя Надежда Сысоева познакомилась на съемках юмористическогошоу.Избранником хрупкой блондинки стал Дмитрий Чернак. Мужчинаработает автором в Comedy Woman. Несколько раз Чернак участвовал в проекте какактер. Именно на сцене шоу, по словам Надежды Сысоевой, между ней и сценаристомпроскочила искра. По сюжету одного из номеров Надежда и Дмитрий целовались –это и стало отправной точкой их романа.По словам звезды Comedy Woman, с новым избранником у неемного общего. Знаменитости, например, разделяют увлечение серфингом. Карантиниз-за пандемии коронавируса Дмитрий и Надежда провели вместе. Эти отношения,как говорит артистка, родились из крепкой дружбы.Романтичные фотографии с нынешним избранником НадеждаСысоева в соцсетях не публикует. Наученная горьким опытом прошлых отношений,звезда проекта Comedy Woman проживает счастье в тайне от поклонников. Артисткаболее трех лет встречалась с солистом группы "Банд’Эрос" Романом Паном. Понеопытности Надежда обо всем, что происходит в ее отношениях с вокалистом, рассказывалаподписчикам личного микроблога. Сегодня Сысоева жалеет о такой откровенности.2 Сен 2020 в 3:41 PDTТакже знаменитость опровергла слухи об интрижке с шоуменом икомиком Павлом Волей. Актриса подчеркнула, что с юмористом ее всегда связывали толькоприятельские отношения. Более того, сам Павел просил ее не опровергать сплетниоб их якобы романе. Воля считал, что подобные новости хороши для пиара.